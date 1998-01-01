  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

لهذا السبب.. أمير قطر يقاطع القمة العربية-الأوروبية بمصر

السبت 23 فبراير 2019 08:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لهذا السبب.. أمير قطر يقاطع القمة العربية-الأوروبية بمصر



وكالات

لن يشارك أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، في قمة الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، التي تنطلق في مصر يوم الأحد، بسبب خرق القاهرة للبروتوكول في توجيه الدعوة إليه لحضور هذه القمة.

وقال مصدر في وزارة الخارجية القطرية لوكالة نوفوستي الروسية: "تلقت قطر دعوة لحضور قمة جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي التي ستعقد في مصر. نشعر بالحزن، لكننا لم نندهش من أن الحكومة المصرية استغلت الدعوة كوسيلة لتحقيق الهدف. إن الدعوة الواردة من مصر تنتهك البروتوكول الدولي باللغة والصيغة المستخدمة فيها".

وأشار إلى أنه خلافاً للدعوات الموجهة إلى رؤساء الدول العربية الأخرى، فإن رسالة قطر لم توجه إلى أميرها وأرسلت إلى السفارة اليونانية في الدوحة بدلاً من البعثة الدائمة لقطر في جامعة الدول العربية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية "الرسالة مصممة على طراز تذكير بالقمة، ولا تتوافق مع الدعوة الرسمية". ووصف سلوك مصر في بعض هذه الدعوة بـ "غير المهني"، لكنه أشار إلى أنه على الرغم من ذلك، ستشارك قطر في القمة على مستوى ممثلها الدائم في الجامعة العربية، حيث أنها "تلتزم تماما بالأنشطة العربية المشتركة والتعاون مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي".

ومن المقرر عقد القمة الأولى للجامعة العربية والاتحاد الأوروبي يومي 24-25 فبراير في شرم الشيخ بمصر.

وقطعت مصر، إلى جانب المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة، علاقاتها مع قطر منذ أكثر من عام ونصف العام، متهمة إياها بدعم الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول، فيما نفت قطر ذلك مرارا.

الأكثر قراءة اليوم

داعشية ألمانية تروي ليلة زفافها في غرفة تعذيب ( صور )

فيديو وصور: المقدسيون ينجحون بفتح مبنى باب الرحمة المغلق منذ 2003

الشيخ: السلطة ابلغت "اسرائيل" برسالة رسمية وهذا مفادها...

الرجوب: مستعدون لإجراء الانتخابات بالشراكة مع حماس ونرفض سيطرة الإسلام السياسى على غزة

الاحتلال: حماس أطلقت صباح اليوم 4 صواريخ تجريبية من شمال غزة نحو البحر

وزير خارجية البحرين: لهم سورهم ولنا محمد بن سلمان!

انتظار الشمري بعد تبرئتها من فضيحة جنسية: الشخص الذي فبرك الفيديو مأجور لجهات

الأخبار الرئيسية

86700

هارتس: مصر تدرس الإفراج عن المختطفين الأربعة للحفاظ على التهدئة بغزة

صحيفة: حماس تبحث عن وساطات للإفراج عن 4 من عناصرها في سجن ليبي

الشهيد الداية

صور..شهيد و 41 إصابة خلال قمع الاحتلال لمسيرات العودة شرق قطاع غزة

حماس

حماس: تطالب برفع الحصار عن غزة و تدعو المقاومة للجهوزية التامة

الاحتلال

معاريف: حماس تضغط على اسرائيل و احتمال التصعيد مع غزة مرتفع للغاية