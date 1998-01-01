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هارتس: مصر تدرس الإفراج عن المختطفين الأربعة للحفاظ على التهدئة بغزة

السبت 23 فبراير 2019 08:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هارتس: مصر تدرس الإفراج عن المختطفين الأربعة للحفاظ على التهدئة بغزة



القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، مساء الجمعة، نقلا عن مصادر فلسطينية، إن مصر تدرس إمكانية الإفراج عن أربعة عناصر من حركة حماس كانت قد اعتقلتهم عام 2015.

وبحسب الصحيفة العبرية، أوضحت هذه  المصادر، أن مصر تريد بذلك ضمان الحفاظ على التهدئة بين حماس و"إسرائيل" وربما كخطوة لإحراز التقدم في قضية المواطنين والجنود الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس في القطاع والتي تشهد جموداً.

وأشارت الصحيفة العبرية، الى أن الشبان الأربعة من عناصر حماس، اختطفوا على يد قوات الأمن المصرية، عندما كانوا في طريقهم من معبر رفح إلى مطار القاهرة.

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