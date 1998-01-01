الاتفاق على إدراج اللغة الصينية كمقرر دراسي بمنهاج السعودية

الرياض / وكالات /

اتفق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته إلى الصين، على البدء في وضع خطة لإدراج اللغة الصينية كمقرر دراسي على جميع المراحل التعليمية في المدارس والجامعات السعودية

وقالت وكالة "واس" إن ذلك يندرج في السعي لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين السعودية والصين، وتعميق الشراكة الاستراتيجية على كافة المستويات والأصعدة.

وأضافت الوكالة الرسمية أن الاتفاق على إدراج اللغة الصينية من شأنه أن يعزز التنوع الثقافي للطلاب في المملكة، ويسهم في بلوغ المستهدفات الوطنية المستقبلية في مجال التعليم على صعيد رؤية 2030.

وأشارت إلى أن إدراج اللغة الصينية في المناهج الدراسية يمثل خطوة مهمة باتجاه فتح آفاق دراسية جديدة أمام طلاب المراحل التعليمية المختلفة في السعودية باعتبار أن تعلم اللغة الصينية يعد جسرا بين الشعبين سيسهم في زيادة الروابط التجارية والثقافية.

المصدر: واس