ايباك في هجوم نادر على نتنياهو: حزب عنصري

القدس المحتلة / سما /

أصدرت لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك) الجمعة انتقادات للتحالف الذي أبرمه رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، بين حزبي "البيت اليهودي" و"عوتسما يهوديت"، لخوض الانتخابات الإسرائيلية المقبلة في قائمة مشتركة.

وبحسب ما نشرت صحيفة هآرتس العبرية قامت "AIPAC" بالتغريد على بيان من اللجنة اليهودية الأمريكية (AJC) ضد التحالف وأضافت: "نحن نتفق مع AJC. لدى AIPAC سياسة طويلة الأمد بعدم مقابلة أعضاء هذا الحزب العنصري الذي يستحق الشجب ".

وكان حزب "العدالة والسلام" قد خرج يوم الخميس ضد اتفاق" البيت اليهودي" - “عوتسما يهوديت” (وهو ما يعني باللغة العبرية “القوة اليهودية”)، قائلاً في: "آراء أتسما يهوديت تستحق الشجب. إنها لا تعكس القيم الأساسية التي تشكل أساس دولة إسرائيل. من الممكن أن يحصل الحزب على أصوات كافية للدخول إلى الكنيست القادمة، وربما حتى أن يصبح جزءاً من الائتلاف الحاكم .

ووفقا لما نشرته صحيفة "واشنطن بوست" لم تذكر اللجنة حزب "البيت اليهودي" بالاسم أو نتنياهو ، الذي كان له دور أساسي في دفع الطرفين إلى الاتحاد.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يتحدث نتنياهو في المؤتمر السنوي لـ AIPAC في وقت لاحق من الشهر المقبل.

وقال المحلل السياسي الاسرائيلي "تل شنايدر" إن هذا توبيخ كبير لنتنياهو. وكتبت: "من حيث العلاقة بين رئيس الوزراء والمنظمات اليهودية في الشتات، هذه طفرة صوتية".

"من الناحية التاريخية، فإن آراء الأحزاب المتطرفة، التي تعكس أقصى اليسار أو اليمين المتطرف، قد رفضت بشدة من قبل الأحزاب الرئيسية، حتى إذا كانت العملية الانتخابية للديمقراطية الإسرائيلية القوية قد مكنت وجودها، مهما كان صغيرا، في الكنيست".

"في النهاية ، يعود الأمر إلى لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية لكي تقرر، كما فعلت في الماضي، ما إذا كان من الممكن إدراج “عوتسما يهوديت” في قائمة الاقتراع في يوم الانتخابات. وبالنظر إلى المستقبل إلى 9 أبريل، تؤكد اللجنة اليهودية الأمريكية على التزامها بالطابع الديمقراطي واليهودي لإسرائيل، والذي نأمل أن يكون الفائز النهائي في كل دورة انتخابية .

ووفقا للاتفاق، حصلت “عوتسما يهوديت” على المركزين الخامس والثامن في الكتلة الموحدة للبيت اليهودي والاتحاد الوطني. وفي أعقاب الانتخابات، سيتم تقسيم الأحزاب وتعمل بشكل مستقل.

وكجزء من الاتفاق، سيحصل فصيل الاتحاد القومي-القومي اليهودي على منصبين وزاريين هامين، حيث يتحدث الجانبان بالفعل حول حقيبة التعليم.

بالإضافة إلى ذلك، وعد نتنياهو بتأمين المكان الـ28 على قائمة الليكود لممثل الاتحاد القومي للوطن القومي، وبعد الإنتخابات سيتم نقل الممثل إلى الحزب الموحد. هذا الممثل هو نائب وزير الجيش الاسرائيي الحاخام إيلي بن داهان.