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الصحة بغزة تدين استهداف الاحتلال للطواقم الطبية شرق القطاع

الجمعة 22 فبراير 2019 10:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تدين استهداف الاحتلال للطواقم الطبية شرق القطاع



غزة / سما/

أدانت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة،  استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي المستمر للطواقم الصحية خلال عملها الانساني المواكب لفعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار الامر الذي أدى لاستشهاد 3 مسعفين واصابة 645 اخرين منذ 30 اذار الماضي شرق قطاع غزة.

واوضحت الوزارة في بيانها، أن تلك الممارسات العنصرية لن تثنينا عن مواصلة رسالتنا الإنسانية وتقديم أسباب الحياة لأبناء الشعب الفلسطيني في وجه محتل لا يتقن سوي لغة القتل والإرهاب.

ولفتت الصحة بغزة،  الى اصابة المسعف المتطوع فارس القدرة بقنبلة غاز اطلقتها قوات الاحتلال بالرأس بمخيم العودة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

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