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غرينبلات يكشف عن موعد صفقة القرن ويصف وارسو بالتاريخي

الجمعة 22 فبراير 2019 09:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
غرينبلات يكشف عن موعد صفقة القرن ويصف وارسو بالتاريخي



القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل اعلام عبرية، اليوم الجمعة، أن جيسون غرينبلات  مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط  أوضح أن التحضيرات لنشر خطة السلام الأمريكية " صفقة القرن "، لا تزال تجري على قدم وساق بعد انتخابات الكنيست  الإسرائيلي في ابريل/نيسان المقبل.

وقالت "القناة السابعة" العبرية، نقلا عن غرينبلات إن الخطة الأمريكية ستكون نزيهة ولن تضع متطلبات.

وبحسب القناة العبرية، وصف غرينبلات، مؤتمر وارسو بالتاريخي، إذ تمكن زعماء دول عربية وإسرائيل من البحث معا في القضايا والتحديات العالقة وفي مقدمتها إيران.

ووفقا لهيئة البث العبرية، سيبدأ فريق السلام الأمريكي جولة شرق أوسيطة الأسبوع المُقبل، يتناول خلالها الجانب الاقتصادي من الخطة الأمريكية.

#غرينبلات #صفقة القرن #موعد #الخطة الامريكية

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