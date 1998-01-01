"الأحزاب العربية اليسارية" برئاسة وفد فلسطين تصل بكين لبحث المواضيع المشتركة

بكين /سما/

وصلت وفود الأحزاب العربية اليسارية، ومن ضمنها وفد الأحزاب اليسارية الفلسطينية إلى العاصمة الصينية بكين، اليوم الجمعة، لبحث عدد من المواضيع الهامة المشتركة، والتعرف على التجربة الصينية في البناء والتطوير الاقتصادي والسياسي والمجتمعي، بدعوة من لجنة العلاقات الخارجية للحزب الشيوعي الصيني.

واختارت الأحزاب العربية وفد فلسطين، برئاسة عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير محمود الزق "أبو الوليد" لترؤس الوفد العربي.

وأعرب الزق، باسم الوفود العربية، عن الشكر للحزب الشيوعي الصيني، مؤكدا ضرورة قيام الصين بدور أكثر فاعلية لدعم القضايا العربية وعلى رأسها قضية فلسطين، ودعم شعبنا في نضاله من أجل الحرية والاستقلال.