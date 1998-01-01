  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الأحزاب العربية اليسارية" برئاسة وفد فلسطين تصل بكين لبحث المواضيع المشتركة

الجمعة 22 فبراير 2019 09:33 م / بتوقيت القدس +2GMT



بكين /سما/

وصلت وفود الأحزاب العربية اليسارية، ومن ضمنها وفد الأحزاب اليسارية الفلسطينية إلى العاصمة الصينية بكين، اليوم الجمعة، لبحث عدد من المواضيع الهامة المشتركة، والتعرف على التجربة الصينية في البناء والتطوير الاقتصادي والسياسي والمجتمعي، بدعوة من لجنة العلاقات الخارجية للحزب الشيوعي الصيني.

واختارت الأحزاب العربية وفد فلسطين، برئاسة عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير محمود الزق "أبو الوليد" لترؤس الوفد العربي.

وأعرب الزق، باسم الوفود العربية، عن الشكر للحزب الشيوعي الصيني، مؤكدا ضرورة قيام الصين بدور أكثر فاعلية لدعم القضايا العربية وعلى رأسها قضية فلسطين، ودعم شعبنا في نضاله من أجل الحرية والاستقلال.

الأكثر قراءة اليوم

داعشية ألمانية تروي ليلة زفافها في غرفة تعذيب ( صور )

الاحتلال: حماس أطلقت صباح اليوم 4 صواريخ تجريبية من شمال غزة نحو البحر

وزير خارجية البحرين: لهم سورهم ولنا محمد بن سلمان!

رسميا .. الأحزاب العربية تخوض الانتخابات الاسرائيلية بقائمتين

حماد: سياتي اليوم الذي نجتاز فيه الحدود و الشبان ينتظرون فقط اشارة

الوحدة قاتلة الرجال

انتظار الشمري بعد تبرئتها من فضيحة جنسية: الشخص الذي فبرك الفيديو مأجور لجهات

الأخبار الرئيسية

الشهيد الداية

محدث: بالصور..شهيد و 41 إصابة خلال قمع الاحتلال لمسيرات العودة شرق قطاع غزة

حماس

حماس: تطالب برفع الحصار عن غزة و تدعو المقاومة للجهوزية التامة

الاحتلال

معاريف: حماس تضغط على اسرائيل و احتمال التصعيد مع غزة مرتفع للغاية

700x414

فيديو وصور: المقدسيون ينجحون بفتح مبنى باب الرحمة المغلق منذ 2003 رافعين علم فلسطين

الرجوب: مستعدون لإجراء الانتخابات بالشراكة مع حماس ونرفض سيطرة الإسلام السياسى على غزة