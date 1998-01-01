الرئيس عباس يصل مصر غدا السبت

القاهرة /سما/

أعلن دياب اللوح السفير الفلسطيني في مصر،و مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، مساء اليوم الجمعة، أن الرئيس محمود عباس سيصل مدينة شرم الشيخ المصرية غدا السبت.

وتاتي زيارة الرئيس لمصر ، وذلك للمشاركة على رأس وفد رفيع المستوى في القمة العربية الأوروبية التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ يوم الأحد المقبل، وذلك تلبية لدعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتتناول القمة العربية الأوروبية، التي تعقد لأول مرة، العديد من الموضوعات السياسية والاقتصادية والمسائل المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن بينها القضية الفلسطينية وسبل التوصل إلى السلام الشامل والعادل، فضلا عن بحث ملفات: سوريا، وليبيا، واليمن، والجهود العربية والأوروبية والأممية المبذولة، إضافة لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي بين الدول العربية والأوروبية، وبحث التحديات المشتركة بين الجانبين، مثل مكافحة الإرهاب، وملف الهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر والسلاح.