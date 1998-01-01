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الجهاد: سنكون الأوفياء لدماء يوسف و كل الشهداء

الجمعة 22 فبراير 2019 08:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد: سنكون الأوفياء لدماء يوسف و كل الشهداء



غزة / سما /

أكد داود شهاب مسؤول المكتب الاعلامي لحركة الجهاد الاسلامي، مساء اليوم الجمعة،  أن حركته ستبقى وفية لدماء الشهيد يوسف الداية، و كل شهداء شعبنا.

و أضاف في تصريح له: "عندما يتبلد الضمير العالمي وتتحجر الانسانية في قلوب المجتمع الدولي ومنظماته أمام مشهد الطفولة التي يراق دمها على يد سفاحي "إسرائيل" المجرمين، عندها لا يكون أمام الفلسطيني سوى أن يشهر السيف ليبصق في وجوه الظالمين ومتعهدي الحروب والقتل".

و كانت وزارة الصحة بغزة، قد أعلنت عن استشهاد الطفل سعيد الداية، 15 عاماً، واصابة 41 مواطناً برصاص الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، خلال قمع الاحتلال للمتظاهرين السلميين في الجمعة الـ48 لمسيرة العودة شرق قطاع غزة.

#داوود شهاب #الجهاد الاسلامي #الشهيد يوسف الداية #غزة #مسيرات العودة

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