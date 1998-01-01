وقفة تضامنية في اسطنبول نصرة للأقصى

اسطنبول /سما/

نظمت مؤسسة منبر الأقصى الدولية، اليوم الجمعة، مظاهرة تضامنية بمدينة اسطنبول التركية دعما للمسجد الاقصى ، وتنديدًا بالاعتداءات الإسرائيلية، شارك فيها المئات.

وخرجت المظاهرة من مسجد الفاتح وسط إسطنبول، بعد صلاة الجمعة، بالتزامن مع توتر في القدس المحتلة على خلفية إغلاق شرطة الاحتلال مصلى "باب الرحمة" داخل المسجد الأقصى، واستنفار المقدسيين لفتحه.

ورفع المشاركون علم فلسطين وصورا للمسجد الأقصى، وشعارات تطالب بالتحرك نصرة لفلسطين والمقدسات الإسلامية.

و أكدت المؤسسة في بيانها، ضرورة الوقوف على ما يجري في الأقصى، سيما محاولة السيطرة على مصلى باب الرحمة، في إطار مساعي الاحتلال السيطرة على المسجد.

وأضافت: "المقدسيون يدافعون عن عار الأمة الإسلامية كلها، واليوم هم يرابطون على باب الرحمة لصد الاعتداءات الإسرائيلية، دون رد فعل رسمي من قبل العالم الإسلامي"، مطالبة الأمم المتحدة بمتابعة التطورات ورفع الصوت ضد الظلم.