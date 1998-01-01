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فرنسا قلقة من تفاقم الوضع المالي للسلطة و تأسف لقرار اسرائيل باقتطاع الاموال

الجمعة 22 فبراير 2019 07:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
فرنسا قلقة من تفاقم الوضع المالي للسلطة و تأسف لقرار اسرائيل باقتطاع الاموال



باريس /سما/

اعربت فرنسا عن أسفها، اليوم الجمعة،  تجاه قرار الحكومة الاسرائيلية تجميد جزء من العائدات الضريبية التي من المفترض أن تحول للسلطة الوطنية الفلسطينية حسب اتفاقية أوسلو.

وعبرت الخارجية الفرنسية في بيان لها ، عن قلقها من تفاقم الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، ودعت إلى الاحترام الكامل للالتزامات بحسب اتفاقيات أوسلو، لا سيما بروتوكول باريس الذي يحكم العلاقات الاقتصادية والمالية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

و  أكدت أنه "في ظل الاضطرابات السائدة اليوم فعلى الجميع أن يمتنع عن اتخاذ أي إجراء قد يزيد من صعوبة استئناف الحوار بين الطرفين".

في السياق،  أكدت فرنسا بأنها ستواصل بالتعاون مع شركائها الأوروبيين والدوليين، العمل من أجل إعادة إطلاق عملية سياسية ذات مصداقية تهدف إلى تنفيذ حل الدولتين.

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