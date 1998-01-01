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لأول مرة.. "اسرائيل" تفتتح سفارة في رواندا

الجمعة 22 فبراير 2019 07:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
لأول مرة.. "اسرائيل" تفتتح سفارة في رواندا



القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل اعلام عبرية، اليوم الجمعة، أن إسرائيل لأول مرة، تفتتح سفارة لها في كيغالي عاصمة رواندا في وسط إفريقيا، وعرضت عليها المساعدة في مجالات الصحة والتربية والزراعة وتكنولوجيا الاتصالات بما في ذلك الأمن الإلكتروني.

واوضحت مصادر الإسرائيلية، أن سفير إسرائيل الأول في كيغالي روني آدام، قدم اوراق اعتماده لوزير الخارجية الرواندي.

وقال السفير الاسرائيلي آدام: "لدى رواندا الكثير من الأمور المشتركة مع دولة إسرائيل وهناك أساس واسع للتعاون".

الجدير بالذكر أن إسرائيل في الماضي، توصلت إلى اتفاق مع رواندا، لاستيعاب مهاجرين أفارقة من إسرائيل، لكن الرئيس الرواندي بول كغامي، تراجع عن الاتفاق، بسبب الضغوطات التي مارستها على بلاده جماعات حقوق الانسان.

وتؤكد رواندا ذات الغالبية المسيحية أنها تريد استقطاب المزيد من السياح.

وقالت شركة الطيران الرواندية "رواندإير" أنها ستبدأ بتسيير رحلات مباشرة إلى إسرائيل في 2019.

وتقيم إسرائيل علاقات وثيقة مع دول شرق إفريقيا بخاصة مع أوغندا وكينيا، وهي تعمل على توسيع حضورها الدبلوماسي في القارة.

#اسرائيل #سفارة #رواندا

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