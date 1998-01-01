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إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

الجمعة 22 فبراير 2019 05:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم



قلقيلية / سما /

أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ اكثر من 15 عاما لصالح مستوطني "قدوميم" المقامة عنوة على أراضي القرية.

وأفاد مراد شتيوي منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم ، بأن مئات المواطنين أدوا صلاة اليوم الجمعة داخل ساحة متنزه القرية المطل على الشارع المغلق، وانطلقوا صوب البوابة التي تغلق الشارع، الا ان قوات الاحتلال هاجمتهم مطلقة الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما ادى الى إصابة عدد منهم بالاختناق عولجوا ميدانيا.

وأكد شتيوي رفض اهالي القرية لكافة الحلول التي يحاول جيش الاحتلال فرضها بمنطق القوة، خاصة فيما يتعلق بالطرق البديلة، مشددا على أن المسيرات الأسبوعية مستمرة رغم القمع حتى تحقيق كامل أهدافها دون نقص أو تعديل.

وتخلل المسيرة عدد من الأنشطة الترفيهية التي استهدفت الأطفال الذين تعرضوا لاعتداءات من قبل جيش الاحتلال، قدمها فريق الدعم النفسي بمديرية التربية والتعليم في محافظة قلقيلية.

#الاحتلال #اصابات #قلقيلية

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