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حماس: تطالب برفع الحصار عن غزة و تدعو المقاومة للجهوزية التامة

الجمعة 22 فبراير 2019 04:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: تطالب برفع الحصار عن غزة و تدعو المقاومة للجهوزية التامة



غزة / سما /

 أكد اسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس، اليوم الجمعة، ضرورة تحقيق المصالحة واستعادة الوحدة لمواجهة المشاريع الإسرائيلية الأمريكية في المنطقة، مطالبا برفع الحصار الظالم عن غزة ووقف مجزرة الرواتب وتعزيز صمود شعبنا لمواجهة الاحتلال.

و أوضح رضوان في تصريح صحفي، أن استهداف المسجد الأقصى وإغلاق باب الرحمة والاعتداء على المصلين يمثل جريمة وعدواناً غاشماً على القيم والمبادئ والعقيدة ولن يمر دون حساب.

 دعا القيادي في حماس،  المقاومة الفلسطينية للجهوزية التامة رداً على أي عدوان يستهدف المسجد الأقصى.

وأضاف :ندعو جماهير شعبنا الفلسطيني إلى النفير العام وشد الرّحال إلى المسجد الأقصى والدفاع عنه فالأقصى دونه أرواحنا ودماؤنا.

ووجه رضوان، التحية للمرابطين والمرابطات المدافعين عن المسجد الأقصى ولأبناء شعبنا الذين خرجوا بعشرات الآلاف في الجمعة الثامنة والأربعين لمسيرات العودة وكسر الحصار بعنوان ( الوفاء لشهداء مجزرة الحرم الإبراهيمي)، مؤكداً، أننا لن ننسى دماء شهداء مجزرة الحرم الإبراهيمي ولن يهدأ لنا بال حتى يتم الانتقام لدماء الشهداء.

ولفت إلى استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية حتى تحقق أهدافها برفع الحصار الظالم عن أبناء شعبنا وتحقيق حق العودة.

وحول المطبعين من العرب، تابع: "نقول للمطبعين والمهرولين والمنسقين أمنياً إن التاريخ لن يرحمكم وإن الشعوب لن تنسى من جَرَّأ الاحتلال على المسجد الأقصى فعليكم العودة إلى صف أمتكم فالاحتلال هو العدو الأوحد لأمتنا".

#اسماعيل رضوان #حماس #المقاومة #اسرائيل #حدود غزة #قطاع غزة

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