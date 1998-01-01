معاريف: حماس تضغط على اسرائيل و احتمال التصعيد مع غزة مرتفع للغاية

القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة معاريف العبرية، مساء اليوم الجمعة، إن حماس يبدو تحاول ممارسة المزيد من الضغط على "إسرائيل" حتى تصل إلى مواجهة عسكرية.

وأضاف: أن التظاهرات الليلية على حدود قطاع غزة يمكن أن تتسبب في تدهور المنطقة بسهولة في المستقبل القريب إلى حد كبير.

واوضح تال ليف رام المحلل العسكري للصحيفة، أن إمكانية فقدان السيطرة على أي حدث يحدث في الليل أكبر من تلك الأحداث التي تحدث في النهار حتى عندما يكون عدد المتظاهرين في النهار أكبر بكثير.

وتابع: ربما يكون نطاق أحداث الليل أصغر من أحداث يوم الجمعة لكن احتمال التصعيد مرتفع للغاية.