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اشتية: ما جرى يثبت فشل مشروع تهويد القدس وارادتنا اقوى من الاحتلال

الجمعة 22 فبراير 2019 04:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: ما جرى يثبت فشل مشروع تهويد القدس وارادتنا اقوى من الاحتلال



رام الله / سما /

قال محمد اشتيه رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار، اليوم الجمعة،  "إن ما جرى في مدينة القدس اليوم يثبت بما لا يدع مجالا للشك ان كل القرارات والاجراءات التي هدفت الى تهويد القدس فشلت، بحكم صمود شعبنا وتشبثه بعاصمته الابدية".

وأضاف: أن "الاقصى درة القدس والقدس درة فلسطين. وفلسطين الارض المقدسه عند الله تعالى اسمه وهي اقرب نقطة الى السماء وارض الرباط. نحن اهل القدس حماة الاقصى... إرادة شبابنا اقوى من ماكنة جيش الاحتلال. نحن اصحاب الرواية... نحن اهل الاقصى.. نحن ابناء تراب فلسطين.. والنصر لنا".

وأردف: "من باب الرحمة ومن باب التوبة ياتي النصر. ومن باب الخليل تأتي وحدة الوطن. ومن باب الاسباط يلتم الشمل. ومن باب الجديد نطل على المستقبل. ومن باب العمود نعلن الدولة المستقلة والعاصمة الأبدية. ومن باب الزاهرة نعبر الى حدائق الوطن العامرة".

وتابع:  "بوركت سواعد حماة القدس التي اعلت صوت الحق واخضعت الاحتلال للمرة الثانية وليست الاخيرة على بوابات المدينة المقدسة".

#اشتيه #القدس

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