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العالول: قرارنا هو مواصلة معركة الدفاع عن القدس ولن نتراجع قيد أنملة

الجمعة 22 فبراير 2019 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
العالول: قرارنا هو مواصلة معركة الدفاع عن القدس ولن نتراجع قيد أنملة



رام الله / سما /

قال محمود العالول نائب رئيس حركة فتح، اليوم الجمعة، "إن حركة فتح تهيب بكافة قطاعات شعبنا بالرباط والصمود في ساحات المسجد الاقصى وباب الرحمة ومواصلة التصدي للاحتلال الاسرائيلي ومستوطنيه واقتحاماتهم المتكررة لباحات المسجد الأقصى".

و أعرب  العالول عن اعتزاز الحركة، بالإنجاز الذي حققته المقاومة الشعبية في القدس، بإجبارها سلطات الإحتلال على الرضوخ لإرادة المقدسيين، وفتح باب الرحمة بعد إغلاق استمر منذ سنة 2003.

وأكد العالول، أن قرار حركة فتح ومنظمة التحرير هو مواصلة معركة الدفاع عن القدس، ولن نتراجع قيد أنملة حتى نتمكن من إنجاز أهدافنا الوطنية وتجسيد حقوقنا الثابتة بدحر الإحتلال والإستيطان وتحقيق الإستقلال الوطني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

#محمود العالول #فتح #القدس

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