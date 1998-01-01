  1. الرئيسية
  2. الصحة

تمرين بسيط ينقذ حياة الرجال!

الجمعة 22 فبراير 2019 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
تمرين بسيط ينقذ حياة الرجال!



وكالات / سما /

وجدت دراسة جديدة أن القدرة على القيام بأكثر من 10 تمارين ضغط تخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

واكتشف الباحثون أن الرجال في منتصف العمر، الذين يستطيعون القيام بأكثر من 40 تمرين ضغط دفعة واحدة، شهدوا انخفاضا واضحا في مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 96%، مقارنة مع أولئك الذين يمارسون أقل من 10 تمارين ضغط.

وقال الدكتور جاستين يانغ، من كلية هارفارد للطب العام في بوسطن: "تقدم النتائج دليلا على أن القدرة على ممارسة تمرين الضغط قد تكون طريقة سهلة وغير مكلفة للمساعدة في تقييم مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية في أي مكان تقريبا".

وفي حين أن هناك أدلة متزايدة لتقييم اللياقة البدنية القلبية التنفسية بشكل موضوعي (CRF)، كعلامة حيوية للمخاطر الصحية، إلا أنها أُهملت من قبل الباحثين.

وشملت الدراسة 1104 من رجال الإطفاء في ولاية إنديانا، بمتوسط عمر بلغ 39.6، حيث قُيمت قدرتهم على تحمل تمارين اللياقة البدنية بين فبراير 2000 ونوفمبر 2007.

وتمت متابعتهم مدة 10 سنوات، وأظهرت النتائج أن ممارسة تمرين الضغط 37 مرة، أثرت بشكل إيجابي على الصحة القلبية.

وقال الباحثون إن تمرين الضغط ارتبط عكسيا مع مخاطر الأمراض القلبية الوعائية، بين الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و66 عاما.

وتؤكد الدراسة المنشورة في مجلة "JAMA Network Open" على أهمية اللياقة البدنية في مجال الصحة، ولماذا يجب على الأطباء تقييم اللياقة أثناء الفحوصات السريرية.

#تمرين #الرجال

الأكثر قراءة اليوم

داعشية ألمانية تروي ليلة زفافها في غرفة تعذيب ( صور )

بدران: مسيرات العودة اليوم الجمعة ستكون فارقة

استطلاع رأي : تحالف لبيد - غانتس يسحق الليكود

منح رقم وطني لسيف الاسلام نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي

شريكة رئيسة وزراء صربيا المثلية ترزق بمولود جديد

فيديو ..الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب تعلق على قضية زوجها السابق خالد يوسف

لاول مرة ..مسلم يقود حملة مرشح يهودي في انتخابات الرئاسة الأمريكية

الأخبار الرئيسية

مسيرات العودة

محدث: إصابات خلال قمع الاحتلال لمسيرات العودة شرق قطاع غزة

700x414

فيديو وصور: المقدسيون ينجحون بفتح مبنى باب الرحمة المغلق منذ 2003 رافعين علم فلسطين

الرجوب: مستعدون لإجراء الانتخابات بالشراكة مع حماس ونرفض سيطرة الإسلام السياسى على غزة

الاحتلال: حماس أطلقت صباح اليوم 4 صواريخ تجريبية من شمال غزة نحو البحر

الاحتلال يعتقل نحو 50 مواطنا من القدس ودعوات إلى النفير نحو المسجد الأقصى