بدء توافد المواطنين للمشاركة بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

غزة / سما /

بدأت الجماهير الفلسطينية في قطاع غزة بالتوافد إلى مخيمات العودة، عصر اليوم الجمعة، للمشاركة في فعاليات مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار شرق قطاع غزة، الجمعة الـ٤٨ تحت شعار"الوفاء لشهداء مجزرة الحرم الإبراهيمي".

وأطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، النار تجاه خيام العودة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، كما أطلق الاحتلال النار على الشبان شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، مما أدى إلى إصابة مواطن برصاصة في قدمه.

و اكدت وزارة الصحة، "ان الطواقم الطبية ثابتة في ميدان عملها الانساني رغم عنصرية المحتل وارهابه المنظم بحق ابناء الشعب الفلسطيني في الجمعة الــ 48 لمسيرات العودة و كسر الحصار".

كما دعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، الجماهير الفلسطينية الى الاحتشاد ردا على وصفته كل الأصوات الانهزامية والانتهازية التي تشكك في هذا العمل الوطني والجماهيري، مؤكدة استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار حتى تحقيق أهدافها.

يتبع...