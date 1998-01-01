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نتائج المباريات الافتتاحية لبطولة طوكيو 3

الجمعة 22 فبراير 2019 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتائج المباريات الافتتاحية لبطولة طوكيو 3



غزة / سما /

تأهل 14 فريقا لدور الـ32 من بطولة "طوكيو 3" للشباب, التي تجري في قطاع غزة بتمويل من الحكومة اليابانية, وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي, وإشراف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

وعلى ملعب فلسطين بغزة, تغلب الهلال على نظيره فلسطين (3-1)، وتفوق نماء بصعوبة على المغراقة (2-1).

أما على ملعب اليرموك بغزة, فقد انتصر المشتل على الزيتون (4-1), وشباب خانيونس على بيت حانون الرياضي (2-0).

وفي ملعب بيت حانون البلدي شمال القطاع, سحق الصداقة منافسه اتحاد جباليا (8-1), وانتصر الشجاعية على خدمات جباليا (3-2) بركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وعلى ملعب النصيرات البلدي بالمنطقة الوسطى, حسم أهلي النصيرات تأهله على حساب الرباط (4-3) بركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل (1-1), كما اكتسح الأمل منافسه الشمس (4-1).

وفي ملعب الدرة بدير البلح في المنطقة الوسطى, فاز الصلاح على الترابط (2-0), وخدمات البريج على العودة (3-1).

وعلى ملعب خانيونس البلدي جنوب القطاع, انتصر القادسية على الأقصى (2-1), وخدمات المغازي على غزة الرياضي (5-4) بركلات الترجيح عقب التعادل في الوقت الأصلي (1-1).

أما على ملعب المدينة الرياضية شرق خانيونس جنوب القطاع, فقد تفوق شباب الزيتون على شباب المغازي (2-0), واليرموك على جماعي رفح (3-1) بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (1-1).

#بطولة طوكيو

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