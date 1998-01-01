سان جيرمان يخطط لفرض عقوبة مغلظة على رابيو !

وكالات / سما /

نقلت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن نظيرتها ليكيب الفرنسية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يخطط لفرض عقوبة مغلظة على لاعبه أدريان رابيو.

ويعيش النجم الفرنسي أزمة كبيرة في النادي الباريسي بسبب عدم موافقته على تجديد عقده، الذي ينتهي بعد نهاية الموسم الجاري.

وتتفاوض والدة اللاعب مع أكثر من نادٍ، أبرزهم برشلونة الإسباني، من أجل الانتقال إلى صفوف أحدهم خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت الصحيفة ذائعة الصيت في أوروبا أن نادي العاصمة الفرنسية يخطط لإيقاف اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً وخصم حافز الأخلاقيات من راتبه بسبب تغيبه عن جولة الفريق في قطر خلال شهر يناير الماضي.

وكان البي إس جي نفسه قد أعلن غياب رابيو عن جولة قطر لأسباب عائلية، حيث توفت جدة اللاعب ثم دخل والده في حالة صحية حرجة، توفى على إثرها في 28 يناير المنقضي.

ويبدو أن نادي ملعب حديقة الأمراء لا يغفر للاعب رفضه التجديد مع النادي، حيث يخطط لخصم حافز الأخلاقيات وهي نسبة من راتب اللاعب يمكن خصمها في حالة السلوك السيئ !.