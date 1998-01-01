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ريال مدريد يعتمد خطة كورتوا للتعاقد مع هازارد

الجمعة 22 فبراير 2019 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يعتمد خطة كورتوا للتعاقد مع هازارد



وكالات / سما /

يسعى ريال مدريد لاتباع نفس الاستراتيجية التي اعتمدها في صفقة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا للتعاقد مع مواطنه إدين هازارد نجم تشيلسي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية، فإن ريال مدريد يعرف بالفعل كيف سيجعل تشيلسي مجبراً عن بيع هازارد في الصيف المقبل وبسعر منخفض أيضاً، وذلك من خلال استغلال اقتراب انتهاء عقده مع النادي اللندني.

وكان ريال مدريد قد وقع مع تيبو كورتوا مقابل 35 مليون يورو، وهو مبلغ صغير مقارنة بأسعار اللاعبين في الوقت الراهن، لكن لم يكن هناك خيار آخر أمام تشيلسي كونه كان سوف يخسره مجاناً في صيف 2019 لو رفض عرض النادي الملكي.

ورفض كورتوا تجديد عقده مع تشيلسي في أكثر من مناسبة، وكان البعض يعتقد أن الخلاف يعود لأسباب مالية، لكن اتضح بعد ذلك أن الحارس البلجيكي يرغب بالانتقال إلى ريال مدريد لكي يعود إلى إسبانيا حيث تعيش عائلته.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها الظروف نفسها تتكرر في صفقة هازارد، فقد رفض الأخير عرضين من تشيلسي لتجديد عقده الذي سينتهي صيف 2020، وبالتالي قد يجد البلوز نفسه مضطراً لبيعه في الميركاتو الصيفي القادم لتجنب رحيله مجاناً في الصيف التالي، تماماً كما حدث في صفقة كورتوا.

وأضاف التقرير أن جميع العوامل تصب في مصلحة ريال مدريد، أبرزها أن اللاعب نفسه يحلم بالانتقال إلى ملعب سانتياجو برنابيو، وقد صرح بذلك عدة مناسبات، عدا عن علاقة الصداقة القوية التي تربطه بكورتوا، لاسيما وأن وكيل أعمال الأخير قد تعامل في الماضي مع عائلة هازارد كونه يدير أعمال شقيقه ثورغان هازارد.

#ريال مدريد #هازارد

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