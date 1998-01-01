جودين يحصد جائزة أفضل لاعب في الأسبوع بدوري الأبطال

وكالات / سما /

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الجمعة من خلال موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت عن فوز دييجو جودين قائد أتلتيكو مدريد الإسباني بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع.

واختير جودين كأفضل لاعب في الأسبوع الثاني من الدور ثمن النهائي بعد أن فرض نفسه بقوة على المرشحين الثلاثة الآخرين التي تضم تياجو ألكانتارا (بايرن ميونخ) ، دينير (ليون) ورحيم ستيرلينج (مانشستر سيتي).

وكان قائد أتليتكو مدريد قد سجل الهدف الثاني في مرمى يوفنتوس (2-0) ، بالإضافة إلى تقديم أداء رائع يوم الأربعاء الماضي على الصعيد الدفاعي وتقديم المساندة الهجومية ، ليحظى بتصويت المشجعين على موقع اليويفا.

وعلى الرغم من مستويات جودين واعتباره مفتاح الفوز على يوفنتوس ، إلا أن مستقبله يبدو بعيداً عن أتلتيكو مدريد في نهاية الموسم الجاري ، بعد أن أوضح بيبي ماروتا المدير الرياضي لإنتر ميلان أن المفاوضات متقدّمة للتوقيع معه.

وستقام مباراة الإياب من الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا في الثاني عشر من آذار / مارس القادم على ملعب أليانز ستاديوم في مدينة تورينو ، حيث سيحتاج يوفنتوس للفوز بثلاثة أهداف نظيفة من أجل التأهل.