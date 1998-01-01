لقاءات مثيرة في دور ثمن النهائي باليوروباليج

وكالات / سما /

انتهت منذ قليل قرعة دور ثمن النهائي بمسابقة الدوري الأوروبيهذا الموسم 2018 / 2019 التي أقيمت في مدينة “نيون” السويسرية.

ونجح 16 فريقًا من التأهل لدور ثمن نهائي الدوري الأوروبي، بعد انتهاء دور 32 مساء أمس الخميس، وشهدت القرعة لقاءات نارية منتظرة.

وسيواجه إنتراخت فرانكفورت الألماني الحصان الأسود للبطولة بكل ما تحمله الكلمة من معنى فريق إنتر ميلان الإيطالي في أبرز لقاءات دور ثمن النهائي.

بينما سيلتقي فريق آرسنال الإنجليزي بمنافسه رين الفرنسي في لقاء سيكون مثيرًا للغاية، وسيلعب نابولي الإيطالي أمام سالزبورج، وسيواجه تشيلسي فريق دينامو كييف الأوكراني.

وجاءت قرعة دور ثمن النهائي كالتالي :

دينامو زغرب الكرواتي يواجه بنفيكا البرتغالي

تشيلسي الإنجليزي يواجه دينامو كييف الأوكراني

إنتراخت فرانكفورت الألماني ضد إنتر ميلان الإيطالي

نابولي الإيطالي ضد سالزبورج النمساوي

فالنسيا الإسباني ضد كراسنودار الروسي

إشبيلية الإسباني ضد سلافيا براج التشيكي

آرسنال الإنجليزي ضد رين الفرنسي

زينيت سان بطرسبرج الروسي ضد فياريال الإسباني

الجدير بالذكر أن لقاءات ذهاب دور ثمن النهائي ستكون في السابع من شهر مارس المقبل، على أن تكون مباريات الإياب في الرابع عشر من نفس الشهر.