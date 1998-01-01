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الاحتلال يقمع مسيرة نعلين

الجمعة 22 فبراير 2019 03:10 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قمعت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الجمعة، مسيرة قرية نعلين الاسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان والجدار العنصري ما ادى لإصابة عدد من المشاركين بالاختناق.

وذكر شهود عيان، ان جنود الاحتلال اطلقوا وابلا من قنابل الغاز باتجاه المشاركين لمنعهم من الاقتراب من الجدار العنصري، مشيرين الى تعمد الاحتلال تصويب القنابل صوب اجساد المشاركين، فيما أصيب العديد بحالات اختناق.

ورفع المشاركون الاعلام الفلسطينية ورددوا الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال.

وكانت المسيرة قد انطلقت من وسط القرية بمناسبة ذكرى انطلاقة الجبهة الديمقراطية ونصرة للقدس والمسجد الاقصى.

#الاحتلال

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