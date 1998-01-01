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حماس: على الاحتلال أن يعي رسالة المدافعين عن المقدسات

الجمعة 22 فبراير 2019 02:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: على الاحتلال أن يعي رسالة المدافعين عن المقدسات



غزة / سما/

 اكدت حركة حماس: "إن الشعب الفلسطيني يسطر اليوم نموذجا عظيما بإصراره على الزحف إلى القدس للدفاع عن المسجد الأقصى، رغم كل العقبات التي وضعها الاحتلال من تهديدات واعتقالات"، مؤكدة بذلك أن الأقصى خط أحمر لا يمكن للاحتلال تعديه أو تنفيذ مخططاته بتغيير واقعه والسيطرة عليه.

 

وأكدت حركة حماس في بيان لها اليوم الجمعة، حول أحداث جمعة الزحف والنفير إلى المسجد الأقصى، "أن التضحيات العظيمة لشعب الفلسطيني في الدفاع عن المسجد الأقصى تدلل على أنه قلعة شامخة لا يرهبها بطش الاحتلال، وأنه شعب متمسك بمقاومته في كل الساحات وبكافة الوسائل، ولا يوجد في قاموسنا معنى الرضوخ للعدوان".

 

وتابع البيان، أنه "على الاحتلال الإسرائيلي أن يعي جيدا رسالة الجماهير الهادرة المدافعة عن قدسها ومقدساتها، بوقف عدوانه، والكف عن العبث بهويتها الإسلامية والعربية؛ فكل محاولاته ستنكسر على صخرة صمود شعبنا وتضحياته، وهذا ما أثبته وشهد عليه التاريخ".

 

ووجهت حماس التحية للمرجعيات الدينية والمؤسسات الأهلية والفصائل الفلسطينية على وقفتها المشرفة في الدفاع عن القدس، وتسخير إمكاناتها وطاقتها في توجيه بوصلة شعبنا نحو قضاياه الوطنية المركزية، وأقدسها الدفاع عن المسجد الأقصى.

 

وطالبت حماس، الأمة العربية والإسلامية بالوقوف في وجه موجة التطبيع الرسمي مع الاحتلال الذي يعتدي على مقدساتها ويسعى إلى تبديد جهودها وتشتيت صفها، داعية إلى القيام بواجبهم في توفير الإسناد والدعم اللازمين للقدس في مواجهة عدوها الأول المتمثل في الاحتلال الإسرائيلي.

#حماس #الاقصى #القدس

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