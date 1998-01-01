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الجهاد الاسلامي يُهاجم دول التطبيع ويدعو لنصرة الأقصى

الجمعة 22 فبراير 2019 02:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الاسلامي يُهاجم دول التطبيع ويدعو لنصرة الأقصى



غزة / سما/

هاجم الدكتور محمد الهندي، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، رئيس الدائرة السياسية للحركة، "الأنظمة العربية التي تهرول نحو التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي"، متهما هذه الأنظمة في التسبب "بفتح باب اعتداءات الصهاينة على القدس والمسجد الأقصى".

 

ودعا الهندي في تصريح له أبناء الشعب الفلسطيني للزحف نحو المسجد الأقصى اليوم وخاصة نحو باب الرحمة، ونقل مسيرات العودة في كل جمعة إلى الأقصى.

 

وقال: "التهافت العلني لأنظمة عربيه عند أقدام قادة العدو في "وارسو" فتح باب اعتداءات اسرائيل على القدس والاقصى على مصراعيه، هذا عالم متوحش وهذه أنظمة متوحشة لا علاقة لها بالعرب ولا بالعروبة، لم نسمع منهم أدنى إدانة أو احتجاج وكأنهم يباركون لـ"إسرائيل" هذا التغول على المقدسيين والمرابطين في بيت المقدس واكناف بيت المقدس".

 

وأضاف: "نحن لا ننتظر من هذه الأنظمة شيئا ولا نناشدهم بشيء سوى أن يكفوا أيديهم وإعلامهم ومؤامراتهم عن شعبنا".

 

وأكد عضو المكتب السياسي للجهاد الإسلامي، أن شعب فلسطين يعرف دوره ويقوم بواجبه ويعرف أن مصير المنطقة كلها يتقرر في فلسطين وعلى ضوء الصراع فيها وأن مستقبل الأمة تصنعة أيدي المجاهدين من أبنائها.

 

ويسود التوتر في المسجد الأقصى بسبب حملة عدوانية تشنها قوات الاحتلال منذ أيام، أغلقت على إثرها بعض بوابات المسجد، واعتقلت عددا من المصلين والحراس والقائمين على إدارة شؤون المسجد.

#الهندي #تطبيع #القدس #الاقصى

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