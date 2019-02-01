انتظار الشمري بعد تبرئتها من فضيحة جنسية: الشخص الذي فبرك الفيديو مأجور لجهات

بغداد/وكالات/

قالت انتظار الشمري المرشحة السابقة عن "إئتلاف النصر" الذي يتزعمه حيدر العبادي في تصريح لـRT يوم الخميس، إن القضاء الإماراتي أنصفها بعد أن "برأها" من مقطع فيديو جنسي "مفبرك".

وأضافت أن "الصحفي الذي فبرك الفيديو عراقي ومقيم في الإمارات"، مشيرة إلى أنه "مأجور من قبل جهات" لم تحددها.

وأفادت الشمري التي تقيم خارج العراق حاليا بأن "الحق ظهر بعد أن ظلمت بسبب فبركة مقطع فيديو من قبل أحد الصحفيين أثناء الانتخابات لغايات التسقيط".

وأشارت المرشحة السابقة عن "إئتلاف النصر" إلى أنها "لا تفكر بالعودة إلى العراق حاليا".

وعبرت خلال حديثها عن تمنيها في أن ينصفها القضاء العراقي أيضا من خلال محاسبة من ساعد الصحفي وغيره على فبركة الفيديو ونشره.

وأصدرت محكمة رأس الخيمة الإماراتية، حكما بسجن الصحفي أحمد حسين فؤاد، المتهم بفبركة فيديو إباحي للمرشحة الشمري، بحسب وثائق صادرة عن المحكمة.

وبحسب الوثائق، فإن المحكمة قضت بسجن الصحفي، 5 أشهر ودفع غرامة 2000 دولار للمرشحة، وإبعاده من الإمارات على خلفية فبركته للفيديو الإباحي.

RT

RT

RT

RT

المصدر: RT