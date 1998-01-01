  1. الرئيسية
  2. الرياضة

بيراميدز يعلن نقل ملكيته وتصفية استثمارات آل الشيخ

الجمعة 22 فبراير 2019 02:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيراميدز يعلن نقل ملكيته وتصفية استثمارات آل الشيخ



القدس المحتلة / سما /

أعلن نادي بيراميدز في بيان رسمي نقل ملكية النادي بالكامل لمستثمر إماراتي وتصفية جميع الاستثمارات الرياضية للمالك السابق المستشار السعودي تركي آل الشيخ.

وقال بيراميدز في البيان الذي نشره عبر حسابه في تويتر: "يعلن نادي بيراميدز عن نقل ملكية النادي بالكامل للمستثمر الإماراتي الأستاذ سالم سعيد الشامسي.. وتصفية جميع الاستثمارات الرياضية للمالك السابق المستشار تركي آل الشيخ في مصر".

وأضاف البيان: "أعرب المالك السابق عن تمنياته بالتوفيق لسالم الشامسي مع خالص شكره وتقديره لكل من عمل معهم في المرحلة الماضية في النادي".

ويأتي الإعلان بعد أقل من 24 ساعة من الشد والجذب بين الأهلي وبيراميدز من جهة، والاتحاد المصري والأهلي من جهة أخرى، عقب تغيير موعد مباراة الفريقين في كأس مصر.

وكان الاتحاد المصري قد أجرى عدة تعديلات الفترة الماضية على مباريات الدوري، كان أهمها استبدال مباراة بيراميدز والأهلي في الدوري لتكون مباراة دور الـ16 بين الفريقين في بطولة كأس مصر.

ولم يحظ هذا التغيير بموافقة مجلس إدارة النادي الأهلي، إذ أعلن من خلال بيان رسمي الالتزام بقراره الذي أصدره في اجتماعه الطارئ بتاريخ التاسع من فبراير الجاري، برفض استبدال أية مباراة للأهلي في الدوري بمباراة أخرى في كأس مصر استجابة لضغوط أي طرف.

ويتمسك الأهلي بإقامة مباراته مع بيراميدز في بطولة الدوري يوم الخميس المقبل، وفقا للجدول الذي أصدره اتحاد الكرة الشهر الماضي، وذلك قبل أن يستجيب الاتحاد لطلب بيراميدز بعدم خوض المباراة في الدوري، واستبدالها بلقاء الكأس، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، لاسيما وأن الأهلي أحد الفرق المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في الدوري برصيد 45 نقطة، وهو رصيد بيراميدز ذاته صاحب المركز الثاني، لكن الأخير لعب 3 مباريات أكثر، فيما ينفرد الزمالك بالمركز الأول بـ52 نقطة.

المصدر: @pyramidsfc

#بيرميدز #ال الشيخ #الشامسي

الأكثر قراءة اليوم

داعشية ألمانية تروي ليلة زفافها في غرفة تعذيب ( صور )

بدران: مسيرات العودة اليوم الجمعة ستكون فارقة

استطلاع رأي : تحالف لبيد - غانتس يسحق الليكود

منح رقم وطني لسيف الاسلام نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي

شريكة رئيسة وزراء صربيا المثلية ترزق بمولود جديد

فيديو ..الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب تعلق على قضية زوجها السابق خالد يوسف

لاول مرة ..مسلم يقود حملة مرشح يهودي في انتخابات الرئاسة الأمريكية

الأخبار الرئيسية

مسيرات العودة

بدء توافد المواطنين للمشاركة بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

700x414

فيديو وصور: المقدسيون ينجحون بفتح مبنى باب الرحمة المغلق منذ 2003 رافعين علم فلسطين

الرجوب: مستعدون لإجراء الانتخابات بالشراكة مع حماس ونرفض سيطرة الإسلام السياسى على غزة

الاحتلال: حماس أطلقت صباح اليوم 4 صواريخ تجريبية من شمال غزة نحو البحر

الاحتلال يعتقل نحو 50 مواطنا من القدس ودعوات إلى النفير نحو المسجد الأقصى