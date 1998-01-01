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رسميًا.. تشيلسي يتعرض لعقوبة قاسية بسبب تعاقده مع لاعبين قصّر

الجمعة 22 فبراير 2019 02:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسميًا.. تشيلسي يتعرض لعقوبة قاسية بسبب تعاقده مع لاعبين قصّر



وكالات / سما /

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن تعرض نادي تشيلسي الإنجليزي لعقوبة قاسية بمنعه من التعاقد مع أي لاعب في فترتي انتقال، وتغريمه ماليًا مبلغ 400 ألف استرليني، بعد انتهاكه القواعد المتعلقة بالتعاقد مع اللاعبين القصّر.

وأشارت شبكة “سكاي سبورتس” بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم يحقق في ذلك الأمر منذ أكثر من 3 أعوام.

وأكملت الشبكة بأن من ضمن الأسباب الرئيسية لتعرض تشيلسي  لتلك العقوبة كان بيرتراند تراوري، حيث تعاقد معه تشيلسي في صيف عام 2014 بعد اتمامه سن الـ 18 عامًا، ولكنه اتضح بعد ذلك بأنه كان لاعبًا في البلوز منذ عام 2011، عندما كان في سن 16.

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بيانًا تفصيليًا حول واقعة منع تشيلسي من التعاقد مع أي لاعب لفترتي انتقال.

وأعطى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” نادي تشيلسي 90 يومًا لتصحيح أوضاع اللاعبين القصّر المعنيين في تلك القضية.

ويقول الاتحاد الدولي بأن تشيلسي  قد انتهك المادة “19” من لوائح الفيفا الخاصة باللاعبين القصّر في 29 حالة مختلفة، بالإضافة لارتكابه العديد من الانتهاكات الأخرى المتعلقة بمتطلبات تسجيل اللاعبين.

كما انتهك تشيلسي  المادة “18 مكرر” من لوائح الفيفا فيما يتعلق باتفاقين أبرما بشأن القاصرين، والذي سمح للبلوز بالتأثير على الأندية الأخرى في الأمور المتعلقة بانتقال اللاعبين.

#تشيلسي

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