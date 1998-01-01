«العائدون من سورية»...عريب الرنتاوي

فجّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب "قنبلة صوتية" كبرى، عندما طالب دول الاتحاد بتسلم 800 من مقاتلي "داعش" محتجزين لدى القوات الأميركية وقوات سورية الديمقراطية في منطقة شرق الفرات، باعتبار أن من مسؤوليات هذه الدول، استعادة "أبنائها العاقين"، وعوائلهم ... مهدداً بإخلاء سبيلهم إن لم تفعل هذه الدول ما طلب منها.

الجدل احتدم في أوروبا ولا يزال، وغالبية دولها تبدي ميلاً لرفض الطلب الأميركي، ولديها في ذلك حجج وذرائع شتى، لكن هذا الملف الذي لم يغلق أوروبياً وأميركياً، فُتح على مصراعيه عراقياً وسورياً، فكيف سيخلي ترامب سراح هؤلاء، وأين، وما هي وجهتهم التالية، وكيف ستتم هذه المقامرة بتفاصيلها.

مجلس الأمن القومي العراقي، عقد اجتماعات بهذا الصدد، فثمة آلاف "المجاهدين العراقيين"، مع أسرهم بانتظار الترحيل، وثمة معلومات مؤكدة عن هرب مئات المقاتلين بثروات مالية كبيرة من معاقل داعش الأخيرة في شرق سورية إلى غرب العراق ... المجلس وضع خططاً وتصورات للتعامل مع "العائدين من سورية"، يصعب التكهن إن كانت كفؤة وفعّالة أم لا.

مصادر دمشق وحزب الله، وبدرجة أقل موسكو، تتحدث عن خطط أميركية لإعادة توجيه هؤلاء إلى ساحات وجبهات أخرى، بل أن الشائعات لا تتوقف عن "اتفاق مضمر" أبرم على نحو غير مباشر بين قادة "المجاهدين" والمخابرات الأميركية، عبر قوات سورية الديمقراطية، يتضمن ضمانات ومخارج آمنة لهؤلاء، مقابل تسليم ما بحوزتهم من معلومات ثمينة وموجودات مالية وذهبية.

لكن الأهم من كل هذا وذاك، أن ثمة عددا كبيرا من هؤلاء المقاتلين، ما زالوا منتشرين في الصحارى والبوادي السورية والعراقية، وبما يشكل تهديداً أمنياً لا لسورية والعراق فحسب، بل وللأردن كذلك... ما يعني أن مهمة القضاء على داعش لم تنته بعد، وأن خطر التنظيم الأمني ما زال قائماً وإن تبدد خطره العسكري والاستراتيجي بعد تجريده من الجغرافيتين السورية والعراقية، وتحطيم هياكل دولته و"خلافته" المزعومة.

الأردن من ضمن مجموعة من الدول تصدرت قائمة الدول "المصدرة للمجاهدين" إلى سورية والعراق.. بعضهم قد قتل، وبعضهم قد عاد، ويقضي اليوم فترة محكوميات متفاوتة في السجون الأردنية، وقد يغادرونها قريباً بعد انتهاء محكومياتهم ... لكن كثيرين منهم ما زال هناك، ينتظرون العودة أو التسليم ... وبعضهم يرتبط مصيره بمصير "إدلب" ونتائج الصراع فيها وعليها، فهل أعددنا الخطط والبرامج للتعامل مع ملف "العائدين من سورية"، وهل هي من النوع الذي يكفل "رد أذاهم" عن أمن الأردن واستقراره؟

أسئلة وتساؤلات، لا يبدو أنها انتقلت إلى العلن، وربما يجري تداولها في دوائر مغلقة، مع أنها قضية رأي عام، والتوعية بها أمر بالغ الأهمية والضرورة، من أجل جلب المنافع وليس درء الأضرار فحسب.

لدينا مروحة واسعة من الأرقام حول هؤلاء، من قضى منهم ومن ينتظر، وفي غياب المعلومة الشفافة، حول مصائر كثيرين منهم، لن ندخل في سجال الأرقام، وسنكتفي بالقول إنها أعداد كبيرة نسبياً، وأنها كافية لتشكيل تهديد حقيقي للأمن والاستقرار.

وإلى جانب هؤلاء، وبمعيتهم، ثمة أعداد مضاعفة من الأطفال والنساء الذين نشؤوا في كنف "خلافة البغدادي" أو "إمارة الجولاني" ... ما الذي سنفعله بأسر هؤلاء المقاتلين، وكيف ستجري إعادة دمجها وتأهيلها في المجتمع الأردني، وما هي الفرص والتحديات التي تجابه أمراً كهذا؟ ... هل نحن مستعدون للتعامل مع ملف الأردنيين "العائدين من سورية"... وعائلاتهم؟