ابو هولي: القرار اللبناني بفصل الطلبة الفلسطينيين لا أساس له من الصحة

رام الله / سما /

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور احمد ابو هولي على ان ما تناقلته بعض وسائل الاعلام من انباء عن قرار مفاجئ لوزير التربية اللبناني أكرم شهيّب يفيد بفصل الطلبة الفلسطينيين المسجلين بالمدارس الرسمية وإعادتهم للالتحاق بمدارس الأونروا لا أساس له من الصحة، وما هي الا إشاعات كاذبة هدفها ضرب العلاقة الاخوية التي تربط بين الشعبين الفلسطيني واللبناني .

واوضح د. ابو هولي في بيان صحفي مقتضب صادر عنه اليوم، انه اجرى اتصالاته مع الجهات الرسمية اللبنانية التي اكدت له نفيها لصحة الخبر وان وزير التربية اللبناني لم يصدر عنه أي قرارات تتعلق بفصل الطلبة الفلسطينيين من المدارس الرسمية اللبنانية .

وأشاد ابو هولي بالموقف اللبناني الرسمي والشعبي الداعم لحقوق شعبنا ولأهلنا اللاجئين في لبنان، مؤكدا على ان الحكومة اللبنانية تقدم ما لديها من خدمات وامكانات لتخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين وتعزيز صمودهم رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الجمهورية اللبنانية الشقيقية.

واكد د. ابو هولي في ختام بيانه على عمق العلاقة ومتانتها بين الشعبين الفلسطيني واللبناني، مشددا في الوقت ذاته على استمرار التنسيق والتعاون مع الحكومة اللبنانية بما يخدم اهلنا اللاجئين الفلسطينيين والحفاظ على وجودهم في لبنان كضيوف مؤقتين إلى حين عودتهم الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقا لما ورد في القرار 194.