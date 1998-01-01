اصابة 3 مواطنين برصاص الاحتلال في قرية المغير برام الله

رام الله / سما /

أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي "التوتو"، والعشرات بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة سلمية انطلقت عقب صلاة اليوم الجمعة، في قرية المغير شمال شرق رام الله.

وذكرت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المواطنين مما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي أحدهم بالصدر واثنين بالقدم نقلوا جميعا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

واشارت المصادر الى ان مواجهات عنيفة تدور مع قوات الاحتلال التي اقتحمت القرية.

وكان عشرات المواطنين قد خرجوا في مسيرة سلمية احتجاجا على محاولات الاحتلال المتكررة الاستيلاء على أراضي المواطنين لصالح التوسع الاستيطاني، كذلك تضامنا مع الأسرى في سجون الاحتلال.