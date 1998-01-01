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نتنياهو وبوتين يلتقيان الاربعاء في موسكو

الجمعة 22 فبراير 2019 12:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو وبوتين يلتقيان الاربعاء في موسكو



القدس المحتلة / سما /

أعلن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي أن بنيامين نتانياهو سيتوجه الأربعاء إلى موسكو لعقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد ارجىء بسبب الحملة الانتخابية في اسرائيل.

وكان من المقرر أن تجرى هذه المحادثات التي ستتركز على سوريا، الخميس الماضي لكنها أرجئت في اللحظة الأخيرة.

ولم تذكر الحكومة الاسرائيلية سببا، لكن المستشار في الكرملين يوري أوشاكوف تحدث علنا عن الحملة الانتخابية الاسرائيلية.

وكان نتانياهو منشغلا بمداولات لعقد تحالفات يمكن أن تؤثر على نتائج الانتخابات المبكرة التي ستجرى في التاسع من نيسان/ابريل.

وسيشكل اللقاء الأربعاء أول اجتماع مباشر بين بوتين ونتانياهو منذ 17 أيلول/سبتمبر عندما أسقطت مضادات سورية خطأ طائرة روسية خلال عملية جوية اسرائيلية.

وأدى مقتل 17 جنديا روسيا إلى توتر حاد بين روسيا واسرائيل وأثر على حرية التحرك التي تريدها الدولة العبرية في سوريا.

وكان نتانياهو وصف الأحد المحادثات مع بوتين بـ "المهم جدا" لضمان "حرية تحرك" اسرائيل في سوريا ضد إيران وحزب الله اللبناني مع تجنب أي "احتكاكات" مع الجيش الروسي هناك.

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