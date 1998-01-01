فيديو وصور: المقدسيون ينجحون بفتح مبنى باب الرحمة المغلق منذ 2003 رافعين علم فلسطين

القدس المحتلة / سما /

فتح المقدسيون يتقدمهم المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، ورئيس وأعضاء مجلس الأوقاف الاسلامية ومشايخ القدس، مُصلى ومبنى باب الرحمة بعد إغلاقه من قبل الاحتلال منذ العام 2003م، وسط هتافات التكبير وبـ"الروح بالدم نفديك يا أقصى".

وقالت مصادر محلية ان المصلين أدوا صلاة الجمعة في الأقصى المبارك بما فيه مصلى باب الرحمة الذي امتلأ بالمصلين رافعين العلم الفلسطيني وسط تكبيرات وهتافات لنصر جديد سجلوه بثباتهم على مدار الأسبوع الماضي، رغم ما تعرضوا له من اعتداء واعتقال وضرب وإبعاد عن الأقصى.

كما دفعت شرطة الاحتلال بتعزيزات كبيرة، إلى البلدة القديمة في القدس ومحيط المسجد الأقصى المبارك، على خلفية الدعوات التي وجهتها العديد من المؤسسات والشخصيات لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، والاعتصام عند باب الرحمة لإجبار الاحتلال على فتح المبنى المغلق منذ عام 2003.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان اصدرته صباح اليوم، أنها اعتقلت 60 مواطنا فلسطينيا في القدس، على خلفية ما وصفته بالتحريض على المواجهات، مدعية ان الاعتقالات نفذت بناء على معلومات استخبارية، وأن المزيد من هذه الاعتقالات سوف ينفذ خلال ساعات اليوم.

وحذرت الشرطة من تنظيم مظاهرات في محيط المسجد الأقصى، مدعية أنها "سنواصل" اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتاحة المجال أمام المصلين للصلاة في المسجد الاقصى.