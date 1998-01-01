استطلاعات الراي الاسرائيلية : قائمة غانتس - لبيد تتصدر وتفوق اليمين

القدس المحتلة/سما/

اظهر استطلاعات للراي تصدر قائمة "كاحول لافان" (أزرق أبيض)، التي تشكلت بتحالف حزب "مناعة لإسرائيل" بقيادة رئيس أركان الجيش الأسبق، بيني غانتس، و"يش عتيد"، برئاسة يائير لبيد، لمقاعد الكنيست في الانتخابات القادمة فيما حل حزب الليكود الحاكم، بقيادة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو في المرتب الثانية، في الوقت الذي تحافظ فيه كتلة الأحزاب اليمينية على تفوقها التمثيلي في الكنيست، ما يقلل من فرص غانتس ولبيد بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

وبحسب استطلاع لـصحيفة "يديعوت أحرونوت" نشرت في طبعتها الورقية صباح اليوم، فإن "كاحول لافان" يحصل على 36 مقعدًا، مقابل 30 مقعدًا لليكود، فيما يحل حزب العمل ثالثا بتمثيل يقتصر على 8 مقاعد.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن "اليمين الجديد" بقيادة وزير التعليم، نفتالي بينيت، يحصل على 6 مقاعد، ومثلها لـقائمة "يهدوت هتوراه" الحريدية، بقيادة نائب وزير الصحة، يعكوف ليتسمان، بينما يحصل كل من "شاس" الحريدي وتحالف أحزاب اليمين المتطرف ("البيت اليهودي"، "الاتحاد القومي" و"عوتمسا يهوديت")، بقيادة الحاخام رافي بيرتس، على 5 مقاعد.

ويحصل كل من "يسرائيل بيتينو" بقيادة أفيغدور ليبرمان، و"كولانو" برئاسة وزير المالية، موشي كاحلون، و"ميرتس" على4 مقاعد، وذلك بحسب استطلاع الصحيفة الذي شمل عينة من 700 شخص.

ووفقًا للاستطلاع فإن الأحزاب العربية تخوض الانتخابات بقائمتين وتحافظ على تمثيلها (12 مقعدًا)، في حين يفشل "غيشر" برئاسة أورلي ليفي أباكسيس من تجاوز نسبة الحسم.

وفحص الاستطلاع هوية المرشح الأبرز لتشكيل الحكومة المقبلة، حيث قال 38% من المستطلعين إن نتنياهو هو الأنسب لرئاسة الحكومة، في حين قال 36% إنهم يفضلون تناوب غانتس ولبيد على رئاسة الحكومة، في حين قال 59% من المستطلعة آراؤهم إنهم يعتقدون أن نتنياهو من سيشكل الحكومة في نهاية المطاف، مقابل 23% يرجحون نجاح تحالف غانتس ولبيد بفرصة تشكيلها.

وبحسب استطلاع "يديعوت أحرونوت" فإن تمثيل الأحزاب اليمينية والأحزاب الحريدية يصل إلى 60 مقعدًا، فيما يقتصر تمثيل معسكر المركز – يسار على 48 مقعدًا.

وأظهرت نتائج استطلاع لصحيفة "معاريف"، نشرت صباح اليوم، أن تحالف "كاحول لافان" يحصل على 35 مقعدًا، في حين يتراجع تمثيل الليكود إلى 29 مقعدا، ويحصل "اليمين الجديد" على 8 مقاعد، و7 مقاعد لـ"يهدوت هتوراه"، ومثلها (7) لحزب العمل، و6 مقاعد لقائمة "البيت اليهودي" التي تضم تحالف الأحزاب اليمينية المتطرفة، و 5 مقاعد لـ"شاس"، و 4 مقاعد لكل من "كولانو" و"ميرتس" و"يسرائيل بيتينو"، في حين يقتصر تمثيل النواب العرب على 11 مقعدًا.

وأظهر استطلاع "معاريف" أن تمثيل الأحزاب اليمينية والأحزاب الحريدية يصل إلى 63 مقعدًا، فيما يقتصر تمثيل معسكر المركز – يسار على 46 مقعدًا.

وحول الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة الإسرائيلية المقبلة، أظهر استطلاع "معاريف" الذي شمل عينة مكونة من 1008 شخص، أن نتنياهو يحصل على دعم 48% من الناخبين، في حين قال 36% من المستطلعين أن غانتس هو الأنسب لرئاسة الحكومة.