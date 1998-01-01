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لبنان ينفي اتخاذه أي تدابير مجحفة بحق التلامذة الفلسطينيين

الجمعة 22 فبراير 2019 10:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لبنان ينفي اتخاذه أي تدابير مجحفة بحق التلامذة الفلسطينيين



القدس المحتلة / سما /

نفى وزير التربية والتعليم اللبناني أكرم شهيب، اتخاذ وزارته أي تدابير مجحفة بحق الطلبة الفلسطينيين في المدارس الرسمية، وقال إن المدارس الحكومية استقبلت وتستقبل التلامذة الفلسطينيين.

ودحض الوزير شهيب ما تردد عن أن المدارس الرسمية اتخذت تدابير بفصل الطلبة الفلسطينيين، على الرغم من الأعباء المالية التي يتحملها لبنان في الظروف الاقتصادية الصعبة، حسب قوله.

ودعا الوزير اللبناني، "المصطادين" في ما وصفه بـ "المياه العكرة" إلى الكف عن إطلاق الشائعات التي تهدف إلى إحداث بلبلة لدى الرأي العام، في الوقت الذي يتطلع فيه المواطنون بكثير من الأمل، إلى انطلاقة الحكومة والسعي إلى حل المشاكل التي يعانيها الوطن، خصوصا في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

وكانت مؤسسة حقوقية فلسطينية قالت، الخميس، إن وزير التربية والتعليم اللبناني أكرم شهيب أصدر قرارا، يقضي بفصل الطلبة الفلسطينيين المسجلين في المدارس الرسمية وإعادتهم للالتحاق بمدارس "الأونروا".

ووصفت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد"، قرار وزير التربية والتعليم اللبناني، بالمفاجئ، كونه جاء في منتصف العام الدراسي الجاري.

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