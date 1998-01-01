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إسرائيل ترفض تقديم الاعتذار لبولندا

الجمعة 22 فبراير 2019 08:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل ترفض تقديم الاعتذار لبولندا



القدس المحتلة / سما /

رفض القائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس تقديم الاعتذار لبولندا عن تصريحاته بشأن تعاون البولنديين مع النازيين أثناء الحرب العالمية الثانية.

ونقل التلفزيون الإسرائيلي عن كاتس قوله، الخميس: "لست آسفا عما قلته بشأن الضلوع البولندي في الهولوكوست (محرقة اليهود)، والكثير من البولنديين تعاونوا مع النازيين".

وكانت بولندا قد طالبت إسرائيل بالاعتذار عن تصريحات كاتس التي اعتبرتها "عنصرية"، وحذرت من أنه قد تكون لها تداعيات على العلاقات الثنائية بين البلدين في حال عدم تقديم الاعتذار.

وقال القائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلي إن البولنديين "يرضعون معاداة السامية مع حليب أمهاتهم".

وقبل ذلك أثارت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول تعاون البولنديين مع النازيين أثناء الحرب غضب وارسو. وألغى رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي مشاركته في الاجتماع المقرر بالقدس لدول مجموعة فيشيغراد (بولندا وهنغاريا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا) وإسرائيل.

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