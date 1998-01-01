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قاسم سليماني يحذر السعودية ويتوعد بالانتقام

الجمعة 22 فبراير 2019 08:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قاسم سليماني يحذر السعودية ويتوعد بالانتقام



طهران / وكالات /

نقلت وكالة “تسنيم” شبه الرسمية للأنباء الخميس عن قائد العمليات الخارجية للحرس الثوري الإيراني تهديده للسعودية بالرد على هجوم في جنوب شرق إيران الأسبوع الماضي أودى بحياة 27 من أفراد الحرس الثوري.

وقال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني : “السعودية تبني نفوذها في المنطقة بالمال فحسب. هذا نفوذ زائف وفشل… سوف ننتقم لشهدائنا… (و) سيكون ذلك في أي مكان في العالم”.

واتهمت الجمهورية الإسلامية السعودية والإمارات بدعم متشددين يشنون هجمات على قوات الأمن في إيران. ونفت السعودية والإمارات أي صلة بالهجمات. 

(رويترز)

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