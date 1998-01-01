غزة: استعدادات للمشاركة في جمعة "الوفاء لشهداء مجزرة الحرم الإبراهيمي"

غزة / سما /

يستعد أهالي قطاع غزة، للمشاركة في جمعة "الوفاء لشهداء مجزرة الحرم الإبراهيمي" ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى، المستمرة منذ 30 مارس الماضي على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، أهالي غزة للمشاركة الفعالة في "الوفاء لشهداء مجزرة الحرم الإبراهيمي " بمخيمات العودة، مؤكدة مواصلة المسيرات حتى تحقيق جميع أهدافها وعلى رأسها إنهاء حصار غزة وإسقاط صفقة القرن المزعمة.

وأكدت الهيئة على استمرار المسيرات الجماهيرية لحماية حق الفلسطينيين بالعودة رغم كل المعاناة التي سببها الاحتلال، إضافة إلى رفع الحصار وكسره عن قطاع غزة، والتأكيد على أن الحق في الحياة الكريمة دون معوقات وحصار جائر استمر لأكثر من 12 عاماً.