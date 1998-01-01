الاحتلال يعتقل نحو 50 مواطنا من القدس ودعوات إلى النفير نحو المسجد الأقصى

القدس المحتلة / سما /

شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم حملة اعتقالات واسعة في مدينة القدس بعد الدعوات لشد الرحال للمسجد الاقصى المبارك واداء صلاة الجمعة قرب ساحة باب الرحمة المغلق من قبل قوات الاحتلال.



وذكرت مصادر محلية ان الاعتقالات تركزت في سلوان والعيسوية وجبل المكبر والبلدة القديمة ووادي الجوز ومخيم شعفاط ورأس العامود.



وعرف من المعتقلين: فادي مطور، حجازي ابو صبيح، مراد مسك، جهاد قوس، زكريا البكري، وحيد البكري، عباده نجيب، مؤمن حشيم، محمد حزينه، ايهاب زغير، مصطفي أبو سنينه، حازم الشرباتي، لؤي عليان، رامي محيسن، محمد عليان، محمد خضر ابو الحمص، نديم الصفدي، عرين الزعانين، محمد زغير، جاد الغول، محمود مونس، أمجد غروف السمري، لؤي نصر الدين، عمرو ابو عرفه، أحمد جابر، عبد الناصر عودة، محمد مأمون الرازم، وائل الرجبي، عدي محيسن، محمد حشيمه، خالد شريف. اياد بشير. فارس عويسات. أحمد شاهر السلايمة. رضوان عمر. ابراهيم النتشة.



من جانبها دعت الحركة الإسلامية في القدس المحتلة إلى النفير العام نحو المسجد الأقصى، اليوم الجمعة، لكسر إجراءات الاحتلال في باب الرحمة، وإقامة الصلاة فيه وفي الساحات والمصاطب القريبة منه.

وأكدت الحركة في بيان لها، ضرورة استمرار الاعتصام والاعتكاف في باب الرحمة حتى يفتح بشكل دائم للصلاة كسائر مصليات المسجد الأقصى الأخرى.

وطالبت الحركة الحكومة الأردنية للقيام بواجبها ومسؤوليتها التاريخية تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وعلى رأسها المسجد الأقصى.

وناشدت مجلس الأوقاف ودائرة الأوقاف الإسلامية للثبات على موقفها المعلن بفتح باب الرحمة للصلاة بشكل دائم.

وطالبت شعوب الأمة وجماهيرها للقيام بواجبهم بنصرة أهالي القدس والمرابطين في المسجد الأقصى بكافة الأشكال.