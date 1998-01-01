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طقس فلسطين: جو غائم جزئياً

الجمعة 22 فبراير 2019 08:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين: جو غائم جزئياً



رام الله / سما /

تتوقع دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم غائما جزئيا الى غائم ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقاء فرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
السبت: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الاحد: يكون الجو غائماً بوجه عام ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً ومثيرة للغبار والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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