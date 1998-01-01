  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"النجاح" و"أطباء بلا حدود" توقعان اتفاقية تعاون مشترك

الخميس 21 فبراير 2019 10:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
"النجاح" و"أطباء بلا حدود" توقعان اتفاقية تعاون مشترك



نابلس / سما /

وقعت جامعة النجاح الوطنية، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون مشترك مع منظمة "أطباء بلا حدود"، حيث وقع الاتفاقية من جانب الجامعة ماهر النتشة القائم بأعمال رئيس الجامعة، ومن جانب المنظمة رئيسة بعثة "اطباء بلا حدود" في فلسطين ماري-اليزابيث إنجريس، وجرت المراسم بحضور مسوؤلة برنامج الطوارئ في المنظمة ماليكا سايم، ومدير المعهد الفلسطيني للطفولة علي الشعار.

ووجه النتشة شكره للمنظمة على تعاونها مع جامعة النجاح، وجهودها في دعم برامج الصحة النفسية في فلسطين، لافتا الى ما حققته الجامعة من انجازات، وأعرب عن امله بان تكون هذه الاتفاقية بداية لتعاون مستمر مع البعثة في فلسطين.

من جانبها،  تحدثت سايم عن برامج المؤسسة في الشرق الأوسط التي تشمل العناية بالنساء والأطفال، كما تحدثت عن أهمية الشراكة مع المؤسسات لتطوير الخدمات المقدمة، وعن كيفية تطوير برامج الشراكة مع جامعة النجاح، وخصوصا مع المعهد الفلسطيني للطفولة، وخاصة في مجالات تطوير برنامج ماجستير في علم النفس السريري.

وتحدث الشعار عن المعهد الفلسطيني للطفولة والمهام التي يقوم بها في تقديم خدمة شمولية للأطفال بمن فيهم الأطفال ذوي الصعوبات النمائية، مشيرا الى ان التعاون مع مؤسسات فرنسية في هذا المجال ضرورة ملحة لتدعيم البرامج الاكاديمية والبحثية والمجتمعية اللازمة لتطوير المعهد وتوسيع آفاق عمله.

#جامعة النجاح #اطباء بلا حدود #اتفاقية تعاون #نابلس

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة : السلطة تقرر عدم صرف رواتب موظفيها بغزة وستؤخرها للضفة الشهر المقبل

طائرة استطلاع اسرائيلية تقصف دراجة نارية في رفح جنوب قطاع غزة

زلزال انتخابي في اسرائيل..د. سفيان ابو زايدة

رجم باكستاني حتى الموت داخل سجن هندي

داعشية ألمانية تروي كيف قضت ليلة زفافها في غرفة تعذيب!

بالصور: رئيس أركان الجيش الاسرائيلي يزور فرقة غزة ويجري تقييما للأوضاع

المستشار العسكري لخامنئي: لن تكون هناك دولة باسم السعودية عام 2030

الأخبار الرئيسية

العودة

بدران: مسيرات العودة غدا الجمعة ستكون فارقة

المالكي

المالكي: قرارات ستتخذ لمواجهة القرصنة الاسرائيلية لاموالنا

ارباك

محدث: 6 اصابات بالرصاص بينها خطيرة خلال قمع الاحتلال لفعاليات الارباك الليلي شرق رفح

الطلاب في لبنان

"شاهد": قرار بفصل الطلاب الفلسطينيين من المدارس الرسمية بلبنان والوزير يعلق

بشارة : سنصرف رواتب الموظفين لهذا الشهر والمرتفعة منها سيتم خفضها بعد الاجراءات الاسرائيلية