"النجاح" و"أطباء بلا حدود" توقعان اتفاقية تعاون مشترك

نابلس / سما /

وقعت جامعة النجاح الوطنية، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون مشترك مع منظمة "أطباء بلا حدود"، حيث وقع الاتفاقية من جانب الجامعة ماهر النتشة القائم بأعمال رئيس الجامعة، ومن جانب المنظمة رئيسة بعثة "اطباء بلا حدود" في فلسطين ماري-اليزابيث إنجريس، وجرت المراسم بحضور مسوؤلة برنامج الطوارئ في المنظمة ماليكا سايم، ومدير المعهد الفلسطيني للطفولة علي الشعار.

ووجه النتشة شكره للمنظمة على تعاونها مع جامعة النجاح، وجهودها في دعم برامج الصحة النفسية في فلسطين، لافتا الى ما حققته الجامعة من انجازات، وأعرب عن امله بان تكون هذه الاتفاقية بداية لتعاون مستمر مع البعثة في فلسطين.

من جانبها، تحدثت سايم عن برامج المؤسسة في الشرق الأوسط التي تشمل العناية بالنساء والأطفال، كما تحدثت عن أهمية الشراكة مع المؤسسات لتطوير الخدمات المقدمة، وعن كيفية تطوير برامج الشراكة مع جامعة النجاح، وخصوصا مع المعهد الفلسطيني للطفولة، وخاصة في مجالات تطوير برنامج ماجستير في علم النفس السريري.

وتحدث الشعار عن المعهد الفلسطيني للطفولة والمهام التي يقوم بها في تقديم خدمة شمولية للأطفال بمن فيهم الأطفال ذوي الصعوبات النمائية، مشيرا الى ان التعاون مع مؤسسات فرنسية في هذا المجال ضرورة ملحة لتدعيم البرامج الاكاديمية والبحثية والمجتمعية اللازمة لتطوير المعهد وتوسيع آفاق عمله.