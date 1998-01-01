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فيديو ..الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب تعلق على قضية زوجها السابق خالد يوسف

الخميس 21 فبراير 2019 09:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو ..الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب تعلق على قضية زوجها السابق خالد يوسف



القاهرة /وكالات/

علقت الإعلامية المصرية، ياسمين الخطيب، على قضية الفيديوهات الإباحية لزوجها السابق المخرج خالد يوسف، والتي جرى تداولها مؤخرا وأثارت جدلا كبيرا.


وقالت الخطيب لموقع "فوشيا" إنها هي التي أعلنت زواجها من المخرج خالد يوسف حتى توضح الأمور للرأي العام، مشيرة إلى أنها ما زالت تحترم زوجها السابق، ولكنها صفحة وانتهت من شهر مارس 2017 وبدأت حياة جديدة من بعدها.

وفي سياق آخر، أعربت ياسمين الخطيب عن سعادتها بردود أفعال الجمهور على حلقتها الأخيرة مع الإعلامي تامر أمين بمناسبة عيد الحب، وكشفت عن حقيقة وجود خلافات بين تامر وزوجته بسبب ظهوره معها.

وكانت ياسمين الخطيب أثارت جدلا كبيرا خلال الفترة الماضية، بعد تداول صور لها مع المخرج خالد يوسف، لتؤكد بعدها أنها كانت زوجته، وأن هذه الصور قديمة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

#خالد يوسف #ياسمين الخطيب

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