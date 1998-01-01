انقرة تباشر قريبا الحفر في مناطق غنية بالغاز قبالة قبرص

انقرة /سما/

أعلن مولود تشاوش أوغلو وزير الخارجية التركي، اليوم الخميس، عن أن سفينتين تركيتين ستقومان "في الأيام المقبلة" بالحفر في مناطق غنية بالغاز قبالة سواحل قبرص، في عملية يمكن أن تثير توترا.

وقال تشاوش أوغلو في تصريحات صحفية "في الأيام المقبلة سنبدأ عمليات الحفر قبالة سواحل قبرص بسفينتين".

وأضاف: "ليرى الذين قدموا من بعيد مع شركاتهم أنهم بدوننا لا يستطيعون أن يفعلوا أي شيء في هذه المنطقة".

وقبرص مقسمة بين جنوب يوناني يعترف به المجتمع الدولي وشمال تحتله تركيا منذ أكثر من أربعة عقود.

ومنذ اكتشاف حقول غاز ضخمة في السنوات الماضية في شرق البحر الابيض المتوسط، باتت قبرص تطمح لدور رئيسي في قطاع الطاقة.

فيما تقول أنقرة إن اكتشافات مماثلة تحرم القبارصة الأتراك في الجزيرة من تلك الموارد، وتطالب بتعليق العمليات إلى حين التوصل إلى حل دائم للمشكلة القبرصية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قد صرح أمس الأربعاء "لن نوقف البحث عن محروقات في شرق المتوسط لسبب بسيط هو أن القبارصة اليونانيين لا يريدون ذلك، سنواصل عملياتنا للتنقيب".