الاحتلال يُحوّل أسيراً مقدسيا الى السجن الإداري لحظة تحرره بعد اعتقاله لـ 7 سنوات

القدس المحتلة / سما /

حوّلت سلطات الاحتلال، اليوم الخميس، الأسير محمد الشاويش يبلغ من عمره "30" عام من القدس المحتلة، للاعتقال الإداري، بعد سبع سنوات في سجون الاحتلال.

وأفادت لجنة أهالي أسرى القدس، أن الشاويش كان من المفترض أن يتحرر اليوم من سجون الاحتلال، لكنه تلقى قرار الاعتقال الإداري مباشرة، من مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

الجدير بالذكر أن الاسير الشاويش هو الشاب الثالث الذي يتلقى أمرا بالاعتقال الإداري خلال الشهرين الماضيين، وسبقه في ذلك الشابين رامي الفاخوري ومحمود عبد اللطيف من القدس المحتلة.