  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يُحوّل أسيراً مقدسيا الى السجن الإداري لحظة تحرره بعد اعتقاله لـ 7 سنوات

الخميس 21 فبراير 2019 09:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يُحوّل أسيراً مقدسيا الى السجن الإداري لحظة تحرره بعد اعتقاله لـ 7 سنوات



القدس المحتلة / سما /

حوّلت سلطات الاحتلال، اليوم الخميس،  الأسير محمد الشاويش يبلغ من عمره  "30" عام  من القدس المحتلة، للاعتقال الإداري، بعد سبع سنوات في سجون الاحتلال.

وأفادت لجنة أهالي أسرى القدس، أن الشاويش كان من المفترض أن يتحرر اليوم من سجون الاحتلال، لكنه تلقى قرار الاعتقال الإداري مباشرة، من مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

الجدير بالذكر أن الاسير الشاويش هو الشاب الثالث الذي يتلقى أمرا بالاعتقال الإداري خلال الشهرين الماضيين، وسبقه في ذلك الشابين رامي الفاخوري ومحمود عبد اللطيف من القدس المحتلة.

#اسير #القدس #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة : السلطة تقرر عدم صرف رواتب موظفيها بغزة وستؤخرها للضفة الشهر المقبل

طائرة استطلاع اسرائيلية تقصف دراجة نارية في رفح جنوب قطاع غزة

زلزال انتخابي في اسرائيل..د. سفيان ابو زايدة

رجم باكستاني حتى الموت داخل سجن هندي

بالصور: رئيس أركان الجيش الاسرائيلي يزور فرقة غزة ويجري تقييما للأوضاع

داعشية ألمانية تروي كيف قضت ليلة زفافها في غرفة تعذيب!

المستشار العسكري لخامنئي: لن تكون هناك دولة باسم السعودية عام 2030

الأخبار الرئيسية

العودة

بدران: مسيرات العودة غدا الجمعة ستكون فارقة

المالكي

المالكي: قرارات ستتخذ لمواجهة القرصنة الاسرائيلية لاموالنا

ارباك

محدث: 6 اصابات بالرصاص بينها خطيرة خلال قمع الاحتلال لفعاليات الارباك الليلي شرق رفح

الطلاب في لبنان

"شاهد": قرار بفصل الطلاب الفلسطينيين من المدارس الرسمية بلبنان والوزير يعلق

بشارة : سنصرف رواتب الموظفين لهذا الشهر والمرتفعة منها سيتم خفضها بعد الاجراءات الاسرائيلية