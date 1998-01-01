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منح رقم وطني لسيف الاسلام نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي

الخميس 21 فبراير 2019 09:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
منح رقم وطني لسيف الاسلام نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي



طرابلس / وكالات /

أكد رئيس مصلحة الأحوال المدنية الليبية محمد بالتمر، الخميس، منح أرقام وطنية لأسرة الزعيم الراحل معمر القذافي، وفي مقدمتهم زوجته صفية فركاش وأبناؤه ومنهم سيف الإسلام.

ونفى بالتمر في تصريحات صحفية، نقلتها قناة "ليبيا 24"، تعرّض مصلحة الأحوال المدنية لأي ضغوطات أو تهديدات أمنية، مرجعا ذلك إلى ابتعادها عن التجاذبات السياسية وحياديتها طول هذه الفترة الشديدة الصعوبة التي تمر بها ليبيا، بحسب قوله.

ويرى مراقبون أن منح رقم وطني لسيف الإسلام يذلل إحدى أبرز العقبات التي تواجهه للترشح في الانتخابات، خاصة مع إعلان مقربين منه رغبته في خوض الانتخابات المقبلة.

المصدر: قناة "ليبيا 24"

#ليبيا #سيف الاسلام #فركاش #القذافي

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