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عقودا دفاعية بقيمة مليارات الدولارات تبرمها الامارات خلال معرضي IDEX وNAVDEX

الخميس 21 فبراير 2019 08:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
عقودا دفاعية بقيمة مليارات الدولارات تبرمها الامارات خلال معرضي IDEX وNAVDEX



ابو ظبي / وكالات/

أكدت القوات المسلحة الإماراتية أنها أبرمت عقودا دفاعية بقيمة نحو 5.75 مليار دولار، خلال معرضي IDEX وNAVDEX اللذين يختتمان أعمالهما اليوم الخميس في أبوظبي.

 
وأثناء مؤتمر صحفي خاص بالعقود المبرمة في المعرضين عقده اليوم مسؤولون رفيعو المستوى إماراتيون في مجال الدفاع، أعلن المتحدث الرسمي باسم IDEX، العميد الركن محمد خميس الحساني، أن قيمة العقود الموقعة في المعرض العام الحالي حطمت الرقم المسجل العام الماضي إذ بلغت 19.7 مليار درهم (أي 5.3 مليار دولار)، وشكلت العقود المبرمة مع الشركات المحلية 35% من مجمل العقود.

من جانبه، ذكر المتحدث باسم معرض NAVDEX، العقيد الركن بحري فهد ناصر الذهلي، أن العقود التي وقعت في المعرض الخاص بالدفاع البحري العام الجاري بلغت قيمتها 1.67 مليار درهم (أي 450 مليون دولار).

ووقع الجيش الإماراتي في آخر يوم لمعرض IDEX عقودا بقيمة 268 مليون درهم مع شركات أجنبية، وأبرمت رايثيون، وأخرى عقودا قيمتها 135.1 مليون درهم مع شركات محلية.

وقدر إسحاق البلوشي، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرضين، أعداد الزائرين خلال نسخة العام الحالي بنحو 118 ألف زائر.

ومنحت الإمارات أغلب العقود لشركات دولية مثل "لوكهيد مارتن" و"رايثيون" الأمريكيتين، حيث أبرمت "رايثيون" أحد أكبر العقود بقيمة بلغت سبعة مليارات درهم لبيع منظومة "باتريوت" للدفاع الجوي الصاروخي.

الدولار = 3.6728 درهم إماراتي

#الامارات #روسيا #عقود تسليح

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