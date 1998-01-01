لاول مرة ..مسلم يقود حملة مرشح يهودي في انتخابات الرئاسة الأمريكية

واشنطن/وكالات/

في خطوة غير مسبوقة، اختار السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز مديرا مسلما لحملته في انتخابات الرئاسة عام 2020، حيث سينافس الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وحسب وسائل إعلام أمريكية، عيّن ساندرز، وهو يهودي له من العمر 77 عاما، رئيس الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، فايز شاكر، مديرا لحملته الانتخابية المقبلة.

وأفاد موقع Daily Beast أمس بأن شاكر (39 عاما) عقد الثلاثاء الماضي اجتماعا في الاتحاد كي يبلغ زملاءه عن انضمامه لحملة ساندرز، ومن المتوقع أن يتم الإعلان رسميا عن هذا القرار قريبا.

وسبق أن عمل شاكر كبير مستشاري زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ بالكونغرس حينئذ هاري ريد، كما عمل سابقا لصالح رئيسة مجلس النواب الحالية نانسي بيلوسي.

وفي انتخابات عام 2016، نشر موقع "ويكيليكس" حزمة من الرسائل المسربة من جون بوديستا، رئيس حملة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، حيث تعرض شاكر لانتقادات بسبب تقديمه خدمات استشارية غير معلنة لحملة ساندرز، المرشح الثاني عن الحزب.

وأشارت وسائل الإعلام الأمريكية إلى أن شاكر سيكون على ما يبدو أول مدير مسلم لحملة انتخابية في تاريخ البلاد.