السفيرة جادو تطالب المانيا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

برلين /سما/

عقدت دولة فلسطين وجمهورية ألمانيا سلسلة مشاورات سياسية في العاصمة الألمانية برلين، اليوم الخميس، حيث ترأست مساعدة الوزير للشؤون الأوروبية السفيرة أمل جادو الوفد الفلسطيني، بمشاركة سفيرة دولة فلسطين لدى ألمانيا خلود دعيبس، ومسؤول ملف ألمانيا في وزارة الخارجية رامي عريقات، ومن الجانب الألماني ترأس الجلسة مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية الألمانية السفير كريستيان بوك، والممثل الالماني لدى فلسطين السفير كريستيان كلاغس ومسؤولين في وزارة الخارجية الألمانية.

وناقش الجانبان آخر المستجدات السياسية فيما يخص القضية الفلسطينية، والواقع الحالي الذي تخلقه إسرائيل على الأرض.

وتحدثت جادو عن الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، وإغلاق باب الرحمة بالسلاسل الحديدية واقتحام المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين. وأشارت إلى القرارات الإسرائيلية العنصرية لتهويد مدينة القدس وسرقة المزيد من الأراضي وقتل حل الدولتين.

وحذرت جادو من مخاطر تحويل الصراع من صراع سياسي إلى صراع ديني، مشددة على أهمية أن يكون هناك دور أكبر للمجتمع الدولي في مكافحة الاستيطان ووقف الانتهاكات الإسرائيلية.

و بحث الجانبان الحراك الدولي والجهود الدولية لإحياء عملية السلام، وأن أي مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي ستكون تحت إطار ورعاية دولية.

من جانبه، أكد الجانب الألماني ثبات موقفه تجاه القدس والالتزام بحل الدولتين على حدود 1967، وأهمية المصالحة الوطنية والتوجه للانتخابات التشريعية والرئاسية.

كما طالبت جادو الجانب الألماني بالاعتراف بدولة فلسطين لما لهذه الخطوة من أهمية وتأثير إيجابي في تفعيل حراك دولي وخلق أفق سياسي لتمكين حل الدولتين.

وعلى صعيد العلاقات والتعاون بين البلدين، شكرت جادو الجانب الألماني على المساعدات والمشاريع المالية والتنموية، حيث قدمت ألمانيا مبلغ 100 مليون يورو لوكالة الغوث "أونروا" خلال عام 2018.

وتناول الجانبان عقد اجتماع اللجنة الوزارية الفلسطينية الألمانية المشتركة في وقت لاحق هذا العام، حيث طالبت جادو بتركيز الدعم الألماني في مناطق (ج) وشرق القدس.